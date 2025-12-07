«Если кто-то и должен кричать, так это я». Карлссон оценила инцидент с Диггинс в скиатлоне

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон высказалась об инциденте с американкой Джессикой Диггинс во время скиатлона на 20 км в рамках этапа Кубка мира в Тронхейме (Норвегия). В середине гонки Диггинс сбила Карлссон, которая упала на снег.

В итоге Джессика Диггинс выиграла гонку, а Фрида Карлссон финишировала пятой.

— Меня это немного злит. Сзади меня ударили, а потом она начала кричать. И тут я подумала: «Что же мне делать?» Я была первой, а потом она меня сбила. Я упала и проиграла больше всех. Если кто-то и должен кричать, так это я.

– Что ты ей сказала?

– Не знаю (улыбается).

– Это не пройдёт цензуру?

– Нет, — приводит слова Карлссон VG.