Коростелёв рассказал, во сколько обходится оформление нейтрального статуса

Российский лыжник Савелий Коростелёв поделился, в какую денежную сумму обходится оформление нейтрального статуса для возможного участия в международных стартах.

– FIS выложил пресс-релиз, там почта. Мы на неё написали – атлеты, кто желает податься на статус. Нам на следующий день прислали анкеты для заполнения, все документы: как, почему и для чего. На данный момент мы заполнили анкеты. И, я так подозреваю, одновременно ждём счёт на оплату. Потому что статус стоит денег.

– Сколько?

– Две тысячи франков.

– Это порядка 200 тысяч рублей.

– Да.

– Как только пройдёт оплата, должен быть ответ или что?

– Там написано в документе что-то из разряда: пока оплата не пройдёт, статуса не будет, ха-ха. Что-то такое есть в анкете. Не в самой анкете, а в приложении к ней.

– Деньги уже отправлены?

– Нет, деньги не отправлены, потому что всё ещё нет реквизитов.

– Если кому-то не одобряют статус, то они деньги не возвращают?

– Нет, ни в коем случае. Все должны оценивать риски и понимать, на что идут, – сказал Коростелёв в эфире «Матч ТВ».