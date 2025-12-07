Скидки
Главная Лыжи Новости

Эбба Андерссон выиграла разделку на 10 км коньком на Кубке мира в Тронхейме, Диггинс — 3-я

Комментарии

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 26.05,3.

Второе место заняла ещё одна лыжница из Швеции Моа Илар с отставанием 2,0 секунды. Тройку призёров замкнула лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс (+16,5).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
26:05.3
2
Моа Илар
Швеция
+2.0
3
Джессика Диггинс
США
+16.5

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Разделка 10 км, женщины:

  1. Эбба Андерссон (Швеция) — 26.05,3.
  2. Моа Илар (Швеция) — отставание 2,0.
  3. Джессика Диггинс (США) +16,5.
  4. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +19,4.
  5. Йонна Сундлинг (Швеция) +19,8.
