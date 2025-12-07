Эбба Андерссон выиграла разделку на 10 км коньком на Кубке мира в Тронхейме, Диггинс — 3-я

Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 26.05,3.

Второе место заняла ещё одна лыжница из Швеции Моа Илар с отставанием 2,0 секунды. Тройку призёров замкнула лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс (+16,5).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Разделка 10 км, женщины: