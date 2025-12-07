Эбба Андерссон выиграла разделку на 10 км коньком на Кубке мира в Тронхейме, Диггинс — 3-я
Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон одержала победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 26.05,3.
Второе место заняла ещё одна лыжница из Швеции Моа Илар с отставанием 2,0 секунды. Тройку призёров замкнула лидер Кубка мира американка Джессика Диггинс (+16,5).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
26:05.3
2
Моа Илар
Швеция
+2.0
3
Джессика Диггинс
США
+16.5
