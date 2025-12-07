Скидки
«Это просто аморально». Терентьев — о критериях допуска россиян до международных стартов

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады в Пекине лыжник Александр Терентьев заявил, что считает критерии допуска россиян до международных стартов аморальными.

Ранее Терентьев стал серебряным призёром спринта на втором этапе Кубка России в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Спринт. Классический стиль. Финал
06 декабря 2025, суббота. 11:38 МСК
Окончено
1
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
3:28.18
2
Александр Терентьев
Тюменская — Ненецкий АО
+0.60
3
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
+0.84

— Для вас лично плюс или минус, что российские спортсмены могут вернуться на соревнования, проводимые Международной федерацией лыжных гонок?
— Подавать заявление пока не собираюсь, не знаю, кто поедет, подожду. Но как они сейчас нас допускают, это не совсем правильно. Единственным критерием попадания на соревнования должен быть результат. И уж никак не принадлежность спортсмена к военным или каким-либо другим структурам. Это для меня просто аморально, — приводит слова Терентьева «Тюменская арена».

