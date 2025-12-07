Алёна Плечёва прокомментировала неожиданную победу в масс-старте на Кубке России

Лыжница Алёна Плечёва высказалась о своей победе в классическом масс-старте на дистанции 20 км в рамках этапа Кубка России, который проходит в Тюмени.

«Перед стартом самочувствие было очень тяжёлым, вялым. После спринта тяжело отходить. На гонке поняла, что можно бороться. На четвёртом круге постаралась сделать отрыв, потому что могла. Потом соперницы начали накатывать, обошли на последнем подъёме. А тут у меня лыжи работали прекрасно. Спасибо сервису! Просто лучшие!

Конкуренция большая, но бороться с ними можно. Победа для меня просто нереальная! Я впервые на Кубке России заехала в топ‑6, ещё и выиграла. С тренером решили, что на этой гонке нужно стартовать, хотя изначально не планировали», — приводит слова Плечёвой «Матч ТВ».