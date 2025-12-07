Алёна Плечёва прокомментировала неожиданную победу в масс-старте на Кубке России
Поделиться
Лыжница Алёна Плечёва высказалась о своей победе в классическом масс-старте на дистанции 20 км в рамках этапа Кубка России, который проходит в Тюмени.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алёна Плечёва
Челябинская область
47:19.6
2
Екатерина Никитина
Москва
+0.5
3
Елизавета Маслакова
Ленинградская область
+0.9
«Перед стартом самочувствие было очень тяжёлым, вялым. После спринта тяжело отходить. На гонке поняла, что можно бороться. На четвёртом круге постаралась сделать отрыв, потому что могла. Потом соперницы начали накатывать, обошли на последнем подъёме. А тут у меня лыжи работали прекрасно. Спасибо сервису! Просто лучшие!
Конкуренция большая, но бороться с ними можно. Победа для меня просто нереальная! Я впервые на Кубке России заехала в топ‑6, ещё и выиграла. С тренером решили, что на этой гонке нужно стартовать, хотя изначально не планировали», — приводит слова Плечёвой «Матч ТВ».
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
12:47
-
12:43
-
12:27
-
12:04
-
11:46
-
11:22
-
11:15
-
10:55
-
10:55
-
10:01
-
09:25
-
09:00
-
08:30
-
07:00
- 6 декабря 2025
-
23:52
-
23:38
-
23:29
-
23:24
-
22:56
-
22:39
-
21:07
-
20:56
-
20:49
-
18:00
-
16:02
-
14:51
-
14:35
-
14:16
-
13:58
-
13:31