Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Алёна Плечёва прокомментировала неожиданную победу в масс-старте на Кубке России

Алёна Плечёва прокомментировала неожиданную победу в масс-старте на Кубке России
Комментарии

Лыжница Алёна Плечёва высказалась о своей победе в классическом масс-старте на дистанции 20 км в рамках этапа Кубка России, который проходит в Тюмени.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Женщины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Алёна Плечёва
Челябинская область
47:19.6
2
Екатерина Никитина
Москва
+0.5
3
Елизавета Маслакова
Ленинградская область
+0.9

«Перед стартом самочувствие было очень тяжёлым, вялым. После спринта тяжело отходить. На гонке поняла, что можно бороться. На четвёртом круге постаралась сделать отрыв, потому что могла. Потом соперницы начали накатывать, обошли на последнем подъёме. А тут у меня лыжи работали прекрасно. Спасибо сервису! Просто лучшие!

Конкуренция большая, но бороться с ними можно. Победа для меня просто нереальная! Я впервые на Кубке России заехала в топ‑6, ещё и выиграла. С тренером решили, что на этой гонке нужно стартовать, хотя изначально не планировали», — приводит слова Плечёвой «Матч ТВ».

Материалы по теме
Алёна Плечёва выиграла масс-старт на 20 км на этапе Кубка России в Тюмени
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android