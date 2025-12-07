Савелий Коростелёв победил в масс-старте на Кубке России в Тюмени, Большунов — второй
Поделиться
Лыжник Савелий Коростелёв одержал победу в классическом масс-старте на дистанции 20 км в рамках этапа Кубка России, который проходит в Тюмени. Он показал результат 41.03,4.
Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который проиграл Коростелёву на финишных метрах. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (отставание 2,1 секунды).
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
41:03.3
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.1
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+2.1
Комментарии
