Савелий Коростелёв победил в масс-старте на Кубке России в Тюмени, Большунов — второй

Лыжник Савелий Коростелёв одержал победу в классическом масс-старте на дистанции 20 км в рамках этапа Кубка России, который проходит в Тюмени. Он показал результат 41.03,4.

Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который проиграл Коростелёву на финишных метрах. Тройку призёров замкнул Сергей Ардашев (отставание 2,1 секунды).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Масс-старт, 20 км, мужчины. Результаты:

Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 41.03,4. Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 0,1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,1. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) +2,3. Ермил Вокуев (Республика Коми) +2,5.