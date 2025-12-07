Скидки
Лыжи

«Не хочется ехать статистом». Ступак — об участии в Кубке мира

Олимпийская чемпионка (2022) и бронзовый призёр Олимпийских игр лыжница Юлия Ступак заявила, что не стремится попасть на Кубок мира, так как не хочет туда ехать «статистом».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до участия в международных стартах в нейтральном статусе.

«Не хочется ехать статистом на Кубок мира. Наверное, поэтому я и не рвусь туда. Первое время придётся адаптироваться к статусу «нейтральный атлет», придётся привыкать к конкуренции со скандинавами, к скорости, к условиям», — сказала Ступак в эфире «Матч ТВ».

С 12 по 14 декабря в швейцарском Давосе пройдёт третий этап Кубка мира, который предположительно может стать первым за долгое время для российских лыжников международным стартом.

