Фотофиниш масс-старта Кубка России в Тюмени, где Коростелёв опередил Большунова

Судьба победы в классическом масс-старте на дистанции 20 км в рамках этапа Кубка России, который проходит в Тюмени, решилась на фотофинише. На заключительных сантиметрах гонки двукратный чемпион мира среди юниоров Савелий Коростелёв оказался сильнее трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

На фотофинише видно, как Коростелёв в шпагате (жёлтый ботинок) с трудом опередил Большунова (красный).

Фото: Кадр из трансляции

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Масс-старт, 20 км, мужчины. Результаты:

Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 41.03,4. Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 0,1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,1.