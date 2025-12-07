«Нога не беспокоила». Бакуров — после масс-старта в Тюмени

Российский лыжник Александр Бакуров, занявший восьмое место в масс-старте на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявил, что его не беспокоила травма, полученная неделю назад в результате грубого толчка от Александра Большунова после финиша полуфинального спринта на этапе в Кировске.

«Довольно хорошо себя чувствовал. Первые два круга были ужасны. Я попал в завал. Пришлось очень много сил тратить, чтобы догнать, даже полидировал в итоге. Потерял позиции на последних спусках. Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила. Очень не хочется пропускать гонки. Хотелось скорее вернуться и участвовать в гонках», — приводит слова Бакурова «Матч ТВ».