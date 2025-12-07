Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Нога не беспокоила». Бакуров — после масс-старта в Тюмени

«Нога не беспокоила». Бакуров — после масс-старта в Тюмени
Комментарии

Российский лыжник Александр Бакуров, занявший восьмое место в масс-старте на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявил, что его не беспокоила травма, полученная неделю назад в результате грубого толчка от Александра Большунова после финиша полуфинального спринта на этапе в Кировске.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
41:03.3
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.1
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+2.1

«Довольно хорошо себя чувствовал. Первые два круга были ужасны. Я попал в завал. Пришлось очень много сил тратить, чтобы догнать, даже полидировал в итоге. Потерял позиции на последних спусках. Рад, что получилось вернуться на трассу. Нога не беспокоила. Очень не хочется пропускать гонки. Хотелось скорее вернуться и участвовать в гонках», — приводит слова Бакурова «Матч ТВ».

Материалы по теме
Александр Большунов вернулся! Но проиграл бешеный финиш Савелию Коростелёву
Александр Большунов вернулся! Но проиграл бешеный финиш Савелию Коростелёву
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android