Александр Большунов впервые в сезоне-2025/2026 попал на подиум Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов завоевал призовое место в гонке на этапе Кубка России впервые в сезоне-2025/2026. В масс-старте на дистанции 20 км в Тюмени он финишировал на второй позиции.

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Большунова за конфликт после финиша гонки в Кировске. Спортсмен после этого выступил с обращением, в котором извинился за свои действия в отношении Александра Бакурова, которого он толкнул в спину. Большунов получил возможность выступить в гонке после выздоровления Александра Бакурова.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Масс-старт, 20 км, мужчины. Результаты:

  1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 41.03,4.
  2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 0,1.
  3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,1.
