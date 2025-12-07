«Меня никто не бил». Коростелёв высказался об инциденте на финише масс-старта

Российский лыжник Савелий Коростелёв, ставший победителем масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени, опубликовал в соцсети пост, в котором объяснил произошедшую на финише ситуацию.

С определённого ракурса в эфире было заметно, что Коростелёва толкнул в спину Алексей Червоткин, завершивший дистанцию на пять секунд позже победителя. Коростелёв опроверг эту информацию, заявив, что случившееся является лишь «обманом зрения».

«Весёлый этап, надеюсь, вам хватило эмоций и корвалола. По ситуации с Лёшей, это обман зрения, меня никто не бил, просто задел лыжу, от чего меня слегка дёрнуло», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.