«Меня никто не бил». Коростелёв высказался об инциденте на финише масс-старта
Российский лыжник Савелий Коростелёв, ставший победителем масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени, опубликовал в соцсети пост, в котором объяснил произошедшую на финише ситуацию.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
41:03.3
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.1
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+2.1
С определённого ракурса в эфире было заметно, что Коростелёва толкнул в спину Алексей Червоткин, завершивший дистанцию на пять секунд позже победителя. Коростелёв опроверг эту информацию, заявив, что случившееся является лишь «обманом зрения».
«Весёлый этап, надеюсь, вам хватило эмоций и корвалола. По ситуации с Лёшей, это обман зрения, меня никто не бил, просто задел лыжу, от чего меня слегка дёрнуло», — написал Коростелёв в своём телеграм-канале.
Комментарии
