Большунов не вышел на награждение по итогам масс-старта, в котором проиграл на финише

Большунов не вышел на награждение по итогам масс-старта, в котором проиграл на финише
Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов не присутствовал на церемонии награждения после второго места в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени. На финишных метрах он проиграл в борьбе за победу Савелию Коростелёву, судьба первого места решалась на фотофинише.

На церемонии присутствовали победитель гонки Коростелёв и Сергей Ардашев, замкнувший тройку призёров.

Фото: ФЛГР

Серебро в Тюмени стало первым призовым местом Большунова в текущем сезоне. Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Александра за конфликт после финиша гонки в Кировске. Спортсмен после этого выступил с обращением, где извинился за свои действия в отношении Александра Бакурова, которого толкнул в спину.

Фото
Фотофиниш масс-старта Кубка России в Тюмени, где Коростелёв опередил Большунова
