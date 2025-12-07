Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Была мясорубка». Ардашев — после бронзы в масс-старте на этапе КР в Тюмени

«Была мясорубка». Ардашев — после бронзы в масс-старте на этапе КР в Тюмени
Комментарии

Российский лыжник Сергей Ардашев, ставший бронзовым призёром по итогам масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявил, что на протяжении гонки была крайне высокая конкуренция.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
41:03.3
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.1
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+2.1

«Была мясорубка, заруба на каждом подъёме, каждом метре. Мне не повезло с позицией, надо в таких гонках находиться спереди, чтобы не попасть в завал. Бывало, что лыжня не катила. Иван Горбунов разложился, и я упустил борьбу за первое место.

Хочется и в Давосе (на этапе Кубка мира) побегать, но пока ничего непонятно. Пока надо настраиваться на российские старты», — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до участия в международных стартах в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android