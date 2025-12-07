«Была мясорубка». Ардашев — после бронзы в масс-старте на этапе КР в Тюмени

Российский лыжник Сергей Ардашев, ставший бронзовым призёром по итогам масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени, заявил, что на протяжении гонки была крайне высокая конкуренция.
«Была мясорубка, заруба на каждом подъёме, каждом метре. Мне не повезло с позицией, надо в таких гонках находиться спереди, чтобы не попасть в завал. Бывало, что лыжня не катила. Иван Горбунов разложился, и я упустил борьбу за первое место.
Хочется и в Давосе (на этапе Кубка мира) побегать, но пока ничего непонятно. Пока надо настраиваться на российские старты», — приводит слова Ардашева «Матч ТВ».
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до участия в международных стартах в нейтральном статусе.
