Большунов опубликовал пост после второго места в масс-старте на Кубке России в Тюмени

Трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов поблагодарил болельщиков за поддержку после второго места в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

«Дорогие друзья! Всем спасибо за слова поддержки! Очень рад вас слышать! С вами только вперёд!» — написал Большунов в личном телеграм-канале.

Серебро в Тюмени стало первым призовым местом Большунова в текущем сезоне. Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Александра за конфликт после финиша гонки в Кировске. Спортсмен после этого выступил с обращением, где извинился за свои действия в отношении Александра Бакурова, которого толкнул в спину.