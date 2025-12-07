Эйнар Хедегарт выиграл разделку 10 км на Кубке мира в Тронхейме, Клебо — седьмой
Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 23.02,1.
Пьедестал дополнили ещё два лыжника из Норвегии. Второе место занял Андреас Рее с отставанием 0,4 секунды, тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+10,1). Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял седьмое место (+21,2).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 13:55 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
23:02.1
2
Андреас Рее
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+10.1
