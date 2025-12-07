Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эйнар Хедегарт выиграл разделку 10 км на Кубке мира в Тронхейме, Клебо — седьмой

Эйнар Хедегарт выиграл разделку 10 км на Кубке мира в Тронхейме, Клебо — седьмой
Комментарии

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 23.02,1.

Пьедестал дополнили ещё два лыжника из Норвегии. Второе место занял Андреас Рее с отставанием 0,4 секунды, тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+10,1). Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял седьмое место (+21,2).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 13:55 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
23:02.1
2
Андреас Рее
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+10.1

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Разделка 10 км, мужчины:

  1. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 23.02,1.
  2. Андреас Рее (Норвегия) — отставание 0,4.
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +10,1.
  4. Эмиль Иверсен (Норвегия) +11,4.
  5. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) +14,8.
Материалы по теме
Эбба Андерссон выиграла разделку на 10 км коньком на Кубке мира в Тронхейме, Диггинс — 3-я
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android