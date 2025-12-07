Эйнар Хедегарт выиграл разделку 10 км на Кубке мира в Тронхейме, Клебо — седьмой

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт одержал победу в гонке с раздельного старта на дистанции 10 км свободным стилем в рамках второго этапа Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 23.02,1.

Пьедестал дополнили ещё два лыжника из Норвегии. Второе место занял Андреас Рее с отставанием 0,4 секунды, тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+10,1). Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо занял седьмое место (+21,2).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Тронхейм (Норвегия). Разделка 10 км, мужчины: