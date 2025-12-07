Скидки
Бородавко назвал причину пропуска Большуновым церемонии награждения после масс-старта

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал пропуск трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым церемонии награждения по итогам масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени. Большунов занял второе место, уступив победителю забега Савелию Коростелёву 0,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
41:03.3
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.1
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+2.1

«Он улетает домой, уже в дороге. Не успевал», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Выступление Большунова в масс-старте стало первым после полученной неделю назад дисквалификации. После завершения полуфинального спринта на первом этапе Кубка России в Кировске Большунов травмировал своего соперника Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Большунов был отстранён от соревнований до восстановления Бакурова.

