Бородавко назвал причину пропуска Большуновым церемонии награждения после масс-старта

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал пропуск трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым церемонии награждения по итогам масс-старта на этапе Кубка России в Тюмени. Большунов занял второе место, уступив победителю забега Савелию Коростелёву 0,1 секунды.

«Он улетает домой, уже в дороге. Не успевал», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Выступление Большунова в масс-старте стало первым после полученной неделю назад дисквалификации. После завершения полуфинального спринта на первом этапе Кубка России в Кировске Большунов травмировал своего соперника Александра Бакурова. Он намеренно налетел на Бакурова со спины и толкнул его. Спортсмен упал, а потом поднялся и сильно хромал. Большунов был отстранён от соревнований до восстановления Бакурова.