«Ему стыдно? Комплексы?» Губерниев — о пропуске Большуновым церемонии награждения

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал пропуск трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым церемонии награждения после масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени. По итогам гонки Большунов занял второе место, уступив победителю Савелию Коростелёву 0,1 секунды.

«Продолжение следует… Церемонию награждения Александр проигнорировал!!! Большунов людей не уважает?? Ему стыдно?? Комплексы??? Отсутствие воспитания??? Что это??? Тухлое болото Вяльбе опять всё проглотит и вновь затянется бурой тиной гладь старинного пруда!!!» — написал у себя в телеграм-канале Губерниев.