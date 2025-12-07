«Ему стыдно? Комплексы?» Губерниев — о пропуске Большуновым церемонии награждения
Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал пропуск трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым церемонии награждения после масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени. По итогам гонки Большунов занял второе место, уступив победителю Савелию Коростелёву 0,1 секунды.
Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
41:03.3
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.1
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+2.1
«Продолжение следует… Церемонию награждения Александр проигнорировал!!! Большунов людей не уважает?? Ему стыдно?? Комплексы??? Отсутствие воспитания??? Что это??? Тухлое болото Вяльбе опять всё проглотит и вновь затянется бурой тиной гладь старинного пруда!!!» — написал у себя в телеграм-канале Губерниев.
