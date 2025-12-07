Дистанционный зачёт Кубка России, женщины: Никитина и Крупицкая делят лидерство

Российские лыжницы Екатерина Никитина и Евгения Крупицкая после масс-старта на втором этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени делят лидерство в дистанционном зачёте соревнований. В активе спортсменок 182 очка.

Вторую строчку занимает Елизавета Маслакова с результатом 154 очка. Тройку замыкает Алина Пеклецова (150).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Женщины:

1. Екатерина Никитина (Москва) — 182 очка.

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 182.

2. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 154.

3. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 150.

4. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) — 146.

5. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 145.

6. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 135.

7. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 109.

8. Екатерина Смирнова (Тюменская область) — 108.

9. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 105.

10. Екатерина Шибекина (Московская область) — 79.