Лыжи

Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев — лидер, Коростелёв — второй

Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев — лидер, Коростелёв — второй
Российский лыжник Сергей Ардашев после масс-старта на втором этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени лидирует в дистанционном зачёте соревнований. В его активе 185 очков.

Вторую строчку занимает победитель сегодняшнего масс-старта Савелий Коростелёв с результатом 150 очков. Тройку лидеров замыкает Алексей Червоткин (127).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 185 очков.
2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 150.
3. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 127.
4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 121.
5. Денис Спицов (Тюменская область) — 118.
6. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 115.

Календарь Кубка России - 2025/2026
