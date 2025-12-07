Дистанционный зачёт Кубка России, мужчины: Ардашев — лидер, Коростелёв — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев после масс-старта на втором этапе Кубка России — 2025/2026 в Тюмени лидирует в дистанционном зачёте соревнований. В его активе 185 очков.
Вторую строчку занимает победитель сегодняшнего масс-старта Савелий Коростелёв с результатом 150 очков. Тройку лидеров замыкает Алексей Червоткин (127).
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Дистанционный зачёт. Мужчины:
1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) — 185 очков.
2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 150.
3. Алексей Червоткин (Тюменская область) — 127.
4. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 121.
5. Денис Спицов (Тюменская область) — 118.
6. Павел Соловьёв (Красноярский край — Мурманская область) — 115.