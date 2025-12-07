Скидки
Лыжи

Губерниев: если Большунов торопился на самолёт, то зачем нужны такие запоздалые церемонии

Российский спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил пропуск трёхкратным олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Большуновым церемонии награждения после масс-старта на втором этапе Кубка России в Тюмени. По итогам гонки Большунов занял второе место, уступив победителю Савелию Коростелёву 0,1 секунды.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
41:03.3
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.1
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+2.1

«Церемонии награждения надо проводить сразу после финиша гонки как в биатлоне! В лыжах всё далеко не так! Если Большунов торопился на самолёт и не успевал на подиум, то зачем нужны такие запоздалые церемонии награждения в лыжных гонках? Это всё очередное неуважение к людям!» — написал Губерниев в телеграм-канале.

