«Рад вернуться на гоночную трассу». Бакуров — о выступлении на Кубке России после травмы

Российский лыжник Александр Бакуров, занявший восьмое место в масс-старте на втором этапе Кубка России в Тюмени, опубликовал пост о возвращении после травмы.
«Рад вернуться на гоночную трассу», — написал Бакуров в социальных сетях.
Напомним, неделю назад Бакуров получил травму в результате грубого толчка от Александра Большунова после финиша полуфинального спринта на этапе в Кировске.
Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Масс-старт, 20 км, мужчины. Результаты:
1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 41.03,4.
2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 0,1.
3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,1.
4. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) +2,3.
5. Ермил Вокуев (Республика Коми) +2,5.
8. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область) +3,8.
