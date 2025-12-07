Скидки
«Рад вернуться на гоночную трассу». Бакуров — о выступлении на Кубке России после травмы

«Рад вернуться на гоночную трассу». Бакуров — о выступлении на Кубке России после травмы
Российский лыжник Александр Бакуров, занявший восьмое место в масс-старте на втором этапе Кубка России в Тюмени, опубликовал пост о возвращении после травмы.

Лыжные гонки. Кубок России-2025/26. Этап 2, Тюмень, Россия
Мужчины. Масс-старт. Классический стиль. 20 км
07 декабря 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Окончено
1
Савелий Коростелёв
Республика Татарстан
41:03.3
2
Александр Большунов
Республика Татарстан
+0.1
3
Сергей Ардашев
Республика Татарстан
+2.1

«Рад вернуться на гоночную трассу», — написал Бакуров в социальных сетях.

Напомним, неделю назад Бакуров получил травму в результате грубого толчка от Александра Большунова после финиша полуфинального спринта на этапе в Кировске.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026, Тюмень. Масс-старт, 20 км, мужчины. Результаты:

1. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 41.03,4.

2. Александр Большунов (Республика Татарстан) — отставание 0,1.

3. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) +2,1.

4. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) +2,3.

5. Ермил Вокуев (Республика Коми) +2,5.

8. Александр Бакуров (Новосибирская область — Ленинградская область) +3,8.

