«Это вполне нормально». Клебо — о седьмом месте в разделке на 10 км на КМ в Тронхейме
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своём выступлении в гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Он занял седьмое место с результатом 23.23,3.
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 13:55 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
23:02.1
2
Андреас Рее
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+10.1
«Это вполне нормально, учитывая, что день выдался так себе. Ноги были тяжёлыми. Ты чувствуешь, что три гонки за выходные дают о себе знать, и сегодня ноги были немного «убитые». Вчера был трудный день, так что, думаю, это вполне естественное объяснение», – приводит слова Клебо Dagbladet.
Победителем гонки стал норвежец Эйнар Хедегарт. Он преодолел дистанцию за 23.02,1. Второе место занял Андреас Рее, а тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+10,1).
