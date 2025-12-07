«Это вполне нормально». Клебо — о седьмом месте в разделке на 10 км на КМ в Тронхейме

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своём выступлении в гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Он занял седьмое место с результатом 23.23,3.

«Это вполне нормально, учитывая, что день выдался так себе. Ноги были тяжёлыми. Ты чувствуешь, что три гонки за выходные дают о себе знать, и сегодня ноги были немного «убитые». Вчера был трудный день, так что, думаю, это вполне естественное объяснение», – приводит слова Клебо Dagbladet.

Победителем гонки стал норвежец Эйнар Хедегарт. Он преодолел дистанцию за 23.02,1. Второе место занял Андреас Рее, а тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+10,1).