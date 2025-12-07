Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Это вполне нормально». Клебо — о седьмом месте в разделке на 10 км на КМ в Тронхейме

«Это вполне нормально». Клебо — о седьмом месте в разделке на 10 км на КМ в Тронхейме
Комментарии

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о своём выступлении в гонке на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия). Он занял седьмое место с результатом 23.23,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 13:55 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
23:02.1
2
Андреас Рее
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+10.1

«Это вполне нормально, учитывая, что день выдался так себе. Ноги были тяжёлыми. Ты чувствуешь, что три гонки за выходные дают о себе знать, и сегодня ноги были немного «убитые». Вчера был трудный день, так что, думаю, это вполне естественное объяснение», – приводит слова Клебо Dagbladet.

Победителем гонки стал норвежец Эйнар Хедегарт. Он преодолел дистанцию за 23.02,1. Второе место занял Андреас Рее, а тройку призёров замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет (+10,1).

Материалы по теме
Эйнар Хедегарт выиграл разделку 10 км на Кубке мира в Тронхейме, Клебо — седьмой
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android