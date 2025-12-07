Скидки
Лыжи

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026, женщины: Крупицкая — лидер, Никитина — вторая

Российская лыжница Евгения Крупицкая продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам после масс-старта этапа соревнований в Тюмени. На счету лыжницы 209 очков.

Вторую строчку занимает серебряный призёр сегодняшнего масс-старта Екатерина Никитина с результатом 203 очка. Тройку сильнейших замыкает Дарья Непряева (193).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:

1. Евгения Крупицкая (Санкт-Петербург) — 209 очков.
2. Екатерина Никитина (Москва) — 203.
3. Дарья Непряева (Республика Татарстан) — 193.
4. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — 166.
5. Елизавета Маслакова (Ленинградская область) — 164.
5. Ксения Шорохова (Тюменская область) — 164.
7. Алиса Жамбалова (Тюменская область) — 156.
8. Алина Пеклецова (Волгоградская область) — 150.
9. Анастасия Фалеева (Республика Татарстан) — 131.

