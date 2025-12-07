Скидки
Лыжи

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026, мужчины: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026, мужчины: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй
Российский лыжник Сергей Ардашев после масс-старта на втором этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам укрепил лидерство в общем зачёте соревнований. Представитель Татарстана имеет в своём активе 276 очков.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 222 очка. Тройку лидеров замыкает Алексей Червоткин (159).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 276 очков.
2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 222.
3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 159.
4. Александр Терентьев (Тюменская область) — 157.
5. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 153.
6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 138.
7. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) — 129.
8. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 128.
9. Алексей Червоткин (Тюменская область) –127.
10. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 121.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России — 2025/2026, женщины: Крупицкая — лидер, Никитина — вторая
