Общий зачёт Кубка России — 2025/2026, мужчины: Ардашев лидирует, Коростелёв — второй

Российский лыжник Сергей Ардашев после масс-старта на втором этапе Кубка России – 2025/2026 по лыжным гонкам укрепил лидерство в общем зачёте соревнований. Представитель Татарстана имеет в своём активе 276 очков.

Вторую строчку занимает Савелий Коростелёв с результатом 222 очка. Тройку лидеров замыкает Алексей Червоткин (159).

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1. Сергей Ардашев (Республика Татарстан) – 276 очков.

2. Савелий Коростелёв (Республика Татарстан) — 222.

3. Иван Горбунов (Республика Татарстан) — 159.

4. Александр Терентьев (Тюменская область) — 157.

5. Павел Соловьёв (Красноярский край – Мурманская область) – 153.

6. Сергей Забалуев (Республика Татарстан) — 138.

7. Кирилл Кочегаров (Республика Коми) — 129.

8. Сергей Волков (Республика Татарстан) — 128.

9. Алексей Червоткин (Тюменская область) –127.

10. Иван Якимушкин (Тюменская область) — 121.