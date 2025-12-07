Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Андерссон стала лидером, Диггинс — вторая

Шестикратная чемпионка мира из Швеции Эбба Андерссон после победы в гонке с раздельным стартом на 10 км на втором этапе Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия) возглавила дистанционный зачёт соревнований. В её активе 412 очков.
Вторую строчку занимает американка Джессика Диггинс с результатом 395 очков. Тройку лидеров замыкает представительница Норвегии Хейди Венг (375).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 7 декабря. Женщины:
1. Эбба Андерссон (Швеция) — 412 очков.
2. Джессика Диггинс (США) — 395.
3. Хейди Венг (Норвегия) — 375.
4. Фрида Карлссон (Швеция) — 368.
5. Моа Илар (Швеция) — 361.
6. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 280.
7. Кристин Эустгулен Фоснес (Норвегия) — 256.
8. Йонна Сундлинг (Швеция) — 236.
9. Пия Финк (Германия) — 231.
10. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) — 230.