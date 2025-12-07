Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс продолжает лидировать, Илар — вторая

Олимпийская чемпионка 2018 года и трёхкратная победительница общего зачёта КМ американка Джессика Диггинс удерживает лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После гонки с раздельным стартом на 10 км Тронхейма в её активе стало 512 очков.

Вторую строчку занимает представительница Швеции Моа Илар с результатом 495 очков. Тройку сильнейших замыкает её соотечественница Йонна Сундлинг (422).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 7 декабря. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 512 очка.

2. Моа Илар (Швеция) — 495.

3. Йонна Сундлинг (Швеция) — 422.

4. Эбба Андерссон (Швеция) — 412.

5. Хейди Венг (Норвегия) — 375.

6. Фрида Карлссон (Швеция) — 368.

7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 284.

8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 280.

9. Майя Дальквист (Швеция) — 274.

10. Эмма Рибом (Швеция) — 269.