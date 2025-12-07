Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс продолжает лидировать, Илар — вторая

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Диггинс продолжает лидировать, Илар — вторая
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года и трёхкратная победительница общего зачёта КМ американка Джессика Диггинс удерживает лидерство в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После гонки с раздельным стартом на 10 км Тронхейма в её активе стало 512 очков.

Вторую строчку занимает представительница Швеции Моа Илар с результатом 495 очков. Тройку сильнейших замыкает её соотечественница Йонна Сундлинг (422).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 7 декабря. Женщины:

1. Джессика Диггинс (США) — 512 очка.
2. Моа Илар (Швеция) — 495.
3. Йонна Сундлинг (Швеция) — 422.
4. Эбба Андерссон (Швеция) — 412.
5. Хейди Венг (Норвегия) — 375.
6. Фрида Карлссон (Швеция) — 368.
7. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) — 284.
8. Каролине Симпсон-Ларсен (Норвегия) — 280.
9. Майя Дальквист (Швеция) — 274.
10. Эмма Рибом (Швеция) — 269.

Календарь Кубка мира - 2025/2026
Материалы по теме
Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026: Андерссон стала лидером, Диггинс — вторая
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android