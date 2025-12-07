Дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026, мужчины: Нюэнгет лидирует, Клебо — третий

Норвежский лыжник Мартин Лёвстрём Нюэнгет возглавляет дистанционный зачёт Кубка мира — 2025/2026 после скиатлона на втором этапе в Тронхейме (Норвегия). На его счету 383 очка.

На втором месте располагается его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен с результатом 358 очков. Тройку сильнейших замыкает пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо (353).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Дистанционный зачёт на 7 декабря. Мужчины:

1. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 383 очка.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 358.

3. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 353.

4. Мика Фермойлен (Австрия) — 339.

5. Андреас Рее (Норвегия) — 323.

6. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 294.

7. Эдвин Ангер (Швеция) — 217.

8. Матис Делож (Франция) — 210.

9. Эйнар Хедегарт (Норвегия) — 203.

10. Арси Руусканен (Финляндия) — 200.