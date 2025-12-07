Вайцеховская: почему кто-то решил, что Большунов не должен запрашивать нейтральный статус?

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская считает, что трёхкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов может выступить на Олимпийских играх — 2026.

«После совершенно выдающегося лыжного финиша Савелия Коростелёва и Александра Большунова (за что респект невероятный просто Саше) не идёт из головы вопрос: а почему, собственно, кто-то решил, что Большунов вообще не должен запрашивать нейтральный статус?

Насколько помню, принадлежность клубам силовых структур довольно успешно оспаривалась в некоторых летних видах (в смысле, выступать за ЦСКА или «Динамо» не равнозначно служить под погонами). Так почему не попробовать? Необъяснимо», — написала Вайцеховская на своей странице в социальных сетях.