Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо удерживает лидерство, Амундсен — второй

Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо удерживает лидерство, Амундсен — второй
Комментарии

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после гонки с раздельным стартом на 10 км на этапе в Тронхейме (Норвегия). В его активе 580 очков.

На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 504 очка. На третье место поднялся норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (383).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 7 декабря. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 580 очков.
2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 504.
3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 383.
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 358.
5. Мика Фермойлен (Австрия) — 339.
6. Эрик Вальнес (Новрегия) — 331.
7. Андреас Рее (Норвегия) — 323.
8. Эдвин Ангер (Швеция) — 293.
9. Алвар Мюльбак (Швеция) — 221.
10. Матис Делож (Франция) — 210.

