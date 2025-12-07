Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Клебо удерживает лидерство, Амундсен — второй

Норвежский лыжник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо продолжает возглавлять общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 после гонки с раздельным стартом на 10 км на этапе в Тронхейме (Норвегия). В его активе 580 очков.

На втором месте расположился его соотечественник Харальд Эстберг Амундсен, который заработал 504 очка. На третье место поднялся норвежец Мартин Лёвстрём Нюэнгет (383).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт на 7 декабря. Мужчины:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 580 очков.

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия) — 504.

3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 383.

4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — 358.

5. Мика Фермойлен (Австрия) — 339.

6. Эрик Вальнес (Новрегия) — 331.

7. Андреас Рее (Норвегия) — 323.

8. Эдвин Ангер (Швеция) — 293.

9. Алвар Мюльбак (Швеция) — 221.

10. Матис Делож (Франция) — 210.