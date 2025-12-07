«Думал, что будет посредственная гонка». Хедегарт — о победе в разделке на КМ в Тронхейме
Поделиться
Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на Кубке мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия).
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 13:55 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
23:02.1
2
Андреас Рее
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+10.1
«Не могу поверить. Правда не думал, что в этой гонке я займу первое место, думал, что это будет посредственная гонка. Был немного разочарован, когда пересёк финишную черту, а потом оказалось, что это была моя лучшая гонка.
Видел, как Андреас Рее лидировал с большим отрывом, и я не чувствовал, что финишировал лучше всех… но потом выиграл с отрывом в 0,4 секунды. Это невероятно, так горжусь. Эта статистика невероятна. Я просто хочу продолжать в том же духе. Увидимся на Олимпиаде!» — приводит слова Хедегарта пресс-служба FIS.
Комментарии
- 7 декабря 2025
-
23:38
-
23:26
-
21:56
-
21:50
-
21:43
-
21:28
-
21:00
-
20:44
-
20:26
-
20:17
-
19:53
-
19:43
-
19:29
-
19:02
-
16:47
-
16:30
-
15:19
-
15:05
-
14:52
-
14:45
-
14:31
-
14:08
-
14:07
-
13:40
-
13:25
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
12:47
-
12:43
-
12:27
-
12:04
-
11:46
-
11:22
-
11:15