Главная Лыжи Новости

«Думал, что будет посредственная гонка». Хедегарт — о победе в разделке на КМ в Тронхейме

«Думал, что будет посредственная гонка». Хедегарт — о победе в разделке на КМ в Тронхейме


Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на Кубке мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Мужчины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 13:55 МСК
Окончено
1
Эйнар Хедегарт
Норвегия
23:02.1
2
Андреас Рее
Норвегия
+0.4
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+10.1

«Не могу поверить. Правда не думал, что в этой гонке я займу первое место, думал, что это будет посредственная гонка. Был немного разочарован, когда пересёк финишную черту, а потом оказалось, что это была моя лучшая гонка.

Видел, как Андреас Рее лидировал с большим отрывом, и я не чувствовал, что финишировал лучше всех… но потом выиграл с отрывом в 0,4 секунды. Это невероятно, так горжусь. Эта статистика невероятна. Я просто хочу продолжать в том же духе. Увидимся на Олимпиаде!» — приводит слова Хедегарта пресс-служба FIS.

