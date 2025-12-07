«Думал, что будет посредственная гонка». Хедегарт — о победе в разделке на КМ в Тронхейме

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт прокомментировал победу в гонке с раздельным стартом на Кубке мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия).

«Не могу поверить. Правда не думал, что в этой гонке я займу первое место, думал, что это будет посредственная гонка. Был немного разочарован, когда пересёк финишную черту, а потом оказалось, что это была моя лучшая гонка.

Видел, как Андреас Рее лидировал с большим отрывом, и я не чувствовал, что финишировал лучше всех… но потом выиграл с отрывом в 0,4 секунды. Это невероятно, так горжусь. Эта статистика невероятна. Я просто хочу продолжать в том же духе. Увидимся на Олимпиаде!» — приводит слова Хедегарта пресс-служба FIS.