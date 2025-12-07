Скидки
«Должна была давить до самого конца». Андерссон — о золоте в разделке на КМ в Тронхейме

«Должна была давить до самого конца». Андерссон — о золоте в разделке на КМ в Тронхейме
Шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон прокомментировала победу в гонке с раздельным стартом на 10 км свободным стилем на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия).

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 2, Тронхейм, Норвегия
Женщины. 10 км. Свободный стиль.
07 декабря 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Окончено
1
Эбба Андерссон
Швеция
26:05.3
2
Моа Илар
Швеция
+2.0
3
Джессика Диггинс
США
+16.5

«Пыталась ускориться на втором круге, потому что знаю по прошлому разу, когда мы были здесь, что борьба за призовые места иногда очень плотная, особенно за победу, поэтому просто старалась идти как можно быстрее, даже на ровных участках.

Знала, что у меня есть несколько секунд преимущества над Моа, но также понимала, что последний этап гонки ей очень подходит, поэтому должна была давить до самого конца. Всегда приятно разделять подиум с товарищем по команде. Очень рада, что у нас вместе получился такой хороший день», — приводит слова Андерссон пресс-служба FIS.

