Лыжи

Эйнар Хедегарт получил штраф за трансляцию в социальных сетях на гонке Кубка мира

Эйнар Хедегарт получил штраф за трансляцию в социальных сетях на гонке Кубка мира
Комментарии

Норвежский лыжник Эйнар Хедегарт после победы в гонке с раздельным стартом на Кубке мира — 2025/2026 в Тронхейме (Норвегия) запустил прямой эфир в социальных сетях и получил за это штраф за нарушение прав на трансляцию, которые принадлежат компании NRK.

«У меня там было почти 6000 зрителей. Но, наверное, слишком много людей покинули трансляцию NRK, так что я понимаю, почему меня отключили.

Идея трансляции появилась, когда я сидел в кресле победителя. У меня был ранний стартовый номер, и нужно было как-то убить время. У меня нет опыта, потому что я забыл включить звук. Нелепая ошибка. Больше не будет лайва из финишной зоны», — приводит слова Хедегарта Dagbladet.

Новости. Лыжи
