Сорин: решили с Коростелёвым, что он будет ожидать решения FIS в Европе

Старший тренер сборной России Егор Сорин рассказал, почему российский лыжник Савелий Коростелёв будет ожидать решения по предоставлению нейтрального статуса от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Европе.

«Процедура стандартная. Анкеты поданы, ждём решения FIS. Вопрос в том, кто, где это решение будет ждать. Кто‑то будет ждать решение в России, выступая на Кубке России.

А с Савелием решили, что он поедет в Европу, будет именно там ждать. Он едет в Европу, но по месту мы ещё определяемся, и, может быть, заедет немножко на другую высоту. Но по крайней мере, если ему повезёт и ему успеют на следующей неделе дать нейтральный статус, сразу же будет готов поехать на Кубок мира. При этом он понимает, что шансы на то, что дадут нейтральный статус именно на следующей неделе, очень маленькие. Но находиться там на высоте вполне можно и целесообразно с точки зрения даже подготовки.

По другим спортсменам мы не планировали. Спортсмен сам выбирает: ехать или не ехать. Потому что, если ехать и надеяться на допуск в Давос, это всё равно что идти в казино в рулетку поиграть. Но Савелий – отчаянный парень. Опять же, в первую очередь он едет, чтобы быть на высоте», – приводит слова Сорина «Матч ТВ».