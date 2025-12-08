Стали известны имена самых дерзких лыжников по итогам первых двух этапов Кубка России

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала имена обладателей «дерзких» маек по итогам первых двух этапов Кубка России — 2025/2026. Специальный приз вручается самым дерзким лыжникам и лыжницам с прошлого сезона.

За яркое выступление на соревнованиях в Кировске самой дерзкой лыжницей была признана Алина Пеклецова, а самым дерзким лыжником — Денис Спицов. За риск, смелость и характер в Тюмени этой награды удостоились Алёна Плечёва и Савелий Коростелёв, сообщает пресс-служба федерации.

Этой майки спортсмены удостаиваются, например, если в какой-либо из гонок рискнули уехать в отрыв, зная, что может не хватить сил на всю гонку или зная, что их могут догнать. ФЛГР также обращает внимание на то, отыграл ли спортсмен на последних кругах большое отставание или вышел на старт после долгого перерыва и выиграл гонку. Известно, что самые яркие лыжники также получают сертификат на 10 000 рублей.