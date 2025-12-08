Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Стали известны имена самых дерзких лыжников по итогам первых двух этапов Кубка России

Стали известны имена самых дерзких лыжников по итогам первых двух этапов Кубка России
Комментарии

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) назвала имена обладателей «дерзких» маек по итогам первых двух этапов Кубка России — 2025/2026. Специальный приз вручается самым дерзким лыжникам и лыжницам с прошлого сезона.

За яркое выступление на соревнованиях в Кировске самой дерзкой лыжницей была признана Алина Пеклецова, а самым дерзким лыжником — Денис Спицов. За риск, смелость и характер в Тюмени этой награды удостоились Алёна Плечёва и Савелий Коростелёв, сообщает пресс-служба федерации.

Этой майки спортсмены удостаиваются, например, если в какой-либо из гонок рискнули уехать в отрыв, зная, что может не хватить сил на всю гонку или зная, что их могут догнать. ФЛГР также обращает внимание на то, отыграл ли спортсмен на последних кругах большое отставание или вышел на старт после долгого перерыва и выиграл гонку. Известно, что самые яркие лыжники также получают сертификат на 10 000 рублей.

Материалы по теме
Александр Большунов вернулся! Но проиграл бешеный финиш Савелию Коростелёву
Александр Большунов вернулся! Но проиграл бешеный финиш Савелию Коростелёву
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android