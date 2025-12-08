Скидки
Главная Лыжи Новости

Генсек ОКР рассказал о взаимодействии с FIS по допуску россиян к Олимпиаде-2026

Комментарии

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Берёзов рассказал о взаимодействии с Международной федерацией лыжного спорта (FIS) по допуску россиян к международным соревнованиям.

— Будут ли ОКР и Минспорта добиваться от FIS максимально быстрого принятия решений на основе вердикта CAS?
— Наши юристы, профильные специалисты ОКР и соответствующих федераций осуществляют регулярное взаимодействие с FIS в рабочем порядке, чтобы российские спортсмены смогли получить возможность участвовать в соревнованиях максимально быстро, но на процесс влияет много факторов, прежде всего время на отбор к тем или иным соревнованиям, визовые проблемы. Руководитель ОКР Михаил Владимирович Дегтярёв дал все поручения и лично отслеживает результаты.

— Возможно ли добиться от FIS уайлд-кард для российских спортсменов, ведь они оказались в проигрышной ситуации в плане отбора?
— Надо дождаться результатов отбора, но и такой вопрос юристы ОКР будут обсуждать с МОК.

— Как будет идти взаимодействие в плане допуска сервиса, врачей, физиотерапевтов?
— Естественно, наши федерации подают списки на участие, включая всех необходимых специалистов, — сказал Берёзов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

