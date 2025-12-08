Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Список лыжников из России с нейтральным статусом будет известен к середине этой недели

Список лыжников из России с нейтральным статусом будет известен к середине этой недели
Сергей Волков
Комментарии

Шведское издание SVT Sport сообщило, что список российских лыжников, которым одобрили нейтральный статус, будет известен к середине этой недели. На «зелёный» свет» для участия в международных стартах претендуют несколько спортсменов — как мужчин, так и женщин, пишет СМИ, которое связывалось с Международной ассоциацией лыжных видов спорта (FIS).

SVT Sport также уточняет, что имена спортсменов, которые были поданы на нейтральный статус, остаются неизвестными. Комментировать эту ситуацию не хочет и тренер Егор Сорин. Он отметил, что каждый спортсмен отправляет заявку самостоятельно.

Если российские лыжники получат нейтральный статус на этой неделе, то они могут выступить на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Там пройдут соревнования с 12 по 14 декабря.

Материалы по теме
Стали известны имена самых дерзких лыжников по итогам первых двух этапов Кубка России
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android