Список лыжников из России с нейтральным статусом будет известен к середине этой недели

Шведское издание SVT Sport сообщило, что список российских лыжников, которым одобрили нейтральный статус, будет известен к середине этой недели. На «зелёный» свет» для участия в международных стартах претендуют несколько спортсменов — как мужчин, так и женщин, пишет СМИ, которое связывалось с Международной ассоциацией лыжных видов спорта (FIS).

SVT Sport также уточняет, что имена спортсменов, которые были поданы на нейтральный статус, остаются неизвестными. Комментировать эту ситуацию не хочет и тренер Егор Сорин. Он отметил, что каждый спортсмен отправляет заявку самостоятельно.

Если российские лыжники получат нейтральный статус на этой неделе, то они могут выступить на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Там пройдут соревнования с 12 по 14 декабря.