Эдвин Ангер высказался о Савелии Коростелёве, который может получить нейтральный статус

23-летний шведский лыжник двукратный бронзовый призёр ЧМ-2025 Эдвин Ангер поделился воспоминаниями о двукратном чемпионе мира среди юниоров, многократном чемпионе России Савелии Коростелёве. Спортсмены выступали вместе на ЮЧМ-2022.

«Он был хорош, очень хорош. Я получил от него урок. Правда, я выступил ужасно, но его уровень был действительно высоким.

Все мы в юниорской сборной задавались вопросом, что они [российские лыжники] ели на завтрак. Они были на несколько минут быстрее нас, и я говорю не только про Коростелёва. Трое из них были просто невероятно сильными», — приводит слова Ангера Expressen.

Ранее стало известно, что Коростелёв будет ожидать решения по предоставлению нейтрального статуса от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Европе.