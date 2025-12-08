Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Эдвин Ангер высказался о Савелии Коростелёве, который может получить нейтральный статус

Эдвин Ангер высказался о Савелии Коростелёве, который может получить нейтральный статус
Эдвин Ангер и Савелий Коростелёв
Комментарии

23-летний шведский лыжник двукратный бронзовый призёр ЧМ-2025 Эдвин Ангер поделился воспоминаниями о двукратном чемпионе мира среди юниоров, многократном чемпионе России Савелии Коростелёве. Спортсмены выступали вместе на ЮЧМ-2022.

«Он был хорош, очень хорош. Я получил от него урок. Правда, я выступил ужасно, но его уровень был действительно высоким.

Все мы в юниорской сборной задавались вопросом, что они [российские лыжники] ели на завтрак. Они были на несколько минут быстрее нас, и я говорю не только про Коростелёва. Трое из них были просто невероятно сильными», — приводит слова Ангера Expressen.

Ранее стало известно, что Коростелёв будет ожидать решения по предоставлению нейтрального статуса от Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в Европе.

Материалы по теме
Список лыжников из России с нейтральным статусом будет известен к середине этой недели
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android