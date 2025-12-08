Скидки
Сразу четыре лыжника из Швеции не выступят на этапе Кубка мира в Давосе

Сразу четыре лыжника из Швеции не выступят на этапе Кубка мира в Давосе
Фрида Карлссон
Комментарии

Шведские лыжники Вильям Порома, Фрида Карлссон, Эбба Андерссон и Эдвин Ангер не примут участия в гонках в рамках третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам — 2025/2026 в Давосе (Швейцария). Об этом сообщает Expressen. Порома заявил, что это связано не с возможным появлением на соревнованиях россиян, а с отсутствием необходимости подниматься на высоту.

«Я лучше буду бойкотировать Давос. Подниматься туда и обратно на высоту было бы для меня ужасно. Мы решили этого избегать. Если я собираюсь соревноваться на высоте, мне нужно быть там за три недели до старта, иначе это невозможно. Приехать на три-четыре дня и думать, что это что-то даст — не вариант», — приводит слова Порома Expressen.

О причинах пропуска также высказалась Карлссон.

«Я просто хочу домой, тренироваться и есть рождественскую еду. А потом приехать на «Тур де Ски» в статусе 100-процентной Фриды. Тогда вы увидите совсем другое», — приводит слова Карлссон Expressen.

Эдвин Ангер высказался о Савелии Коростелёве, который может получить нейтральный статус
