Светлана Журова: Большунов подаёт нехороший пример, он должен быть лидером до конца

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась о поведении трёхкратного олимпийского чемпиона лыжника Александра Большунова. Лидер сборной не присутствовал на церемонии награждения после второго места в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.

«Саше надо думать о том, что он является примером для детей. В данный момент он подаёт нехороший пример, лидер должен быть настоящим лидером до конца. Кто-то из детишек посмотрит, что можно не приходить на награждение, и тоже будет делать так. Это очень нехорошая тенденция», — приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Ранее Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отстранила Большунова за конфликт после финиша гонки в Кировске. Он толкнул Александра Бакурова, из-за чего последний получил травму.