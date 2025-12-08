«Принял решение на свой страх и риск». Вяльбе — о поездке Коростелёва в Давос на этап КМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что двукратный чемпион мира среди юниоров, многократный чемпион России лыжник Савелий Коростелёв сам принял решение отправиться в Давос (Швейцария) для подготовки к возможному участию в Кубке мира и Олимпийских играх.

«Нет, подтверждения пока не было. Савелий принял решение на свой страх и риск. У него есть шенгенская виза, он готов выступать, поэтому посчитал правильным отправиться в Швейцарию и уже там ждать вердикта международной федерации», — сказала Вяльбе в интервью «RT на русском».

Третий этап Кубка мира в Давосе (Швейцария) пройдёт с 12 по 14 декабря.