Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вяльбе назвала главное ограничение россиян для участия в ОИ-2026

Вяльбе назвала главное ограничение россиян для участия в ОИ-2026
Комментарии

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что россиянам будет непросто пройти отбор на Олимпийские игры — 2026.

«Начнём с того, что едва ли не 90% нашей команды — атлеты, представляющие силовые структуры. Это для нас главное ограничение. Да и потом, мы же не возили на Кубок мира по 40 человек. Была квота — «шесть плюс шесть». Сейчас у наших лыжников, горнолыжников, сноубордистов есть замороженный рейтинг — у каждого спортсмена свой, — который достаточно высок.

По идее, спортсмен с высоким рейтингом вообще не должен проходить квалификацию — он может принять участие в Олимпийских играх без отбора. Но есть нюанс. Мы же не знаем, сколько осталось мест. Довольно много спортсменов из других стран уже прошли отбор, завоевали право поехать в Милан, и совершенно понятно, что никто не будет их вычёркивать, чтобы спортсмены из нашей страны получили возможность выступить. Не забывайте, что есть ещё белорусские атлеты, которые находятся точно в таком же положении, что и мы», — сказала Вяльбе в интервью «RT на русском».

Материалы по теме
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Суд открыл российским лыжникам дорогу на Олимпиаду. Но как же всё запутанно!
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android