Вяльбе назвала главное ограничение россиян для участия в ОИ-2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что россиянам будет непросто пройти отбор на Олимпийские игры — 2026.

«Начнём с того, что едва ли не 90% нашей команды — атлеты, представляющие силовые структуры. Это для нас главное ограничение. Да и потом, мы же не возили на Кубок мира по 40 человек. Была квота — «шесть плюс шесть». Сейчас у наших лыжников, горнолыжников, сноубордистов есть замороженный рейтинг — у каждого спортсмена свой, — который достаточно высок.

По идее, спортсмен с высоким рейтингом вообще не должен проходить квалификацию — он может принять участие в Олимпийских играх без отбора. Но есть нюанс. Мы же не знаем, сколько осталось мест. Довольно много спортсменов из других стран уже прошли отбор, завоевали право поехать в Милан, и совершенно понятно, что никто не будет их вычёркивать, чтобы спортсмены из нашей страны получили возможность выступить. Не забывайте, что есть ещё белорусские атлеты, которые находятся точно в таком же положении, что и мы», — сказала Вяльбе в интервью «RT на русском».