Калле Хальфварссон: дед звонил и спрашивал, когда меня отвезут в психбольницу

Многократный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам швед Калле Хальфварссон рассказал о своей подготовке к внутренним шведским стартам. Спортсмен изолировался в лыжной хижине за 100 км от своего дома для того, чтобы сосредоточиться на отборе на Кубок мира и Олимпиаду-2026. Ранее из-за неудовлетворительных результатов опытный спортсмен не попал на международный турнир.

«Это далеко от идеала, но у меня нет выбора. Конечно, в это время года не хочешь стоять и думать, что нужно догонять остальных.

Я просто кругами наматываю лыжню здесь. Дед позвонил и спросил, сколько времени осталось до того момента, когда за мной приедут и отвезут в психбольницу», — приводит слова Хальфварссона SVT.