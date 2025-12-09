Скидки
«Скрытые обиды наверняка существуют». Вяльбе — о конкуренции за участие в ОИ-2026

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что среди лыжников существуют обиды из-за процесса получения нейтрального статуса для участия в Олимпийских играх — 2026.

«Скрытые обиды наверняка существуют. Особенно у тех ребят и девушек, которые находятся в хорошей форме: они ведь прекрасно понимают, что отобрались бы на Игры без проблем. Это непростая ситуация в целом. У нас ведь всегда олимпийские отборы проводились внутри команды, а не так, чтобы кого-то приглашали на Игры вне зависимости от результатов, которые он способен показать», — сказала Вяльбе в интервью «RT на русском».

