Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Расписание третьего этапа Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Чусовом

Расписание третьего этапа Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Чусовом
Комментарии

В четверг, 11 декабря, в Чусовом начнётся третий этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего этапа, который завершится 14 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Третий этап, Чусовой. Расписание (время московское)

11 декабря, четверг

9:00 — женщины, 10 км, классический стиль, раздельный старт.
10:30 — мужчины, 15 км, классический стиль, раздельный старт.

13 декабря, суббота

9:00 — женщины, спринт, свободный стиль, квалификация.
9:30 — мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация.
11:00 — 12:30 — четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги спринта.

14 декабря, воскресенье

9:00 — женщины, гонка преследования, 10 км, свободный стиль.
10:30 — мужчины, гонка преследования, 15 км, свободный стиль.

Календарь Кубка России по лыжным гонкам -- 2025/2026
Материалы по теме
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android