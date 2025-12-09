Расписание третьего этапа Кубка России — 2025/2026 по лыжным гонкам в Чусовом

В четверг, 11 декабря, в Чусовом начнётся третий этап Кубка России по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего этапа, который завершится 14 декабря.

Лыжные гонки. Кубок России — 2025/2026. Третий этап, Чусовой. Расписание (время московское)

11 декабря, четверг

9:00 — женщины, 10 км, классический стиль, раздельный старт.

10:30 — мужчины, 15 км, классический стиль, раздельный старт.

13 декабря, суббота

9:00 — женщины, спринт, свободный стиль, квалификация.

9:30 — мужчины, спринт, свободный стиль, квалификация.

11:00 — 12:30 — четвертьфинальные, полуфинальные, финальные забеги спринта.

14 декабря, воскресенье

9:00 — женщины, гонка преследования, 10 км, свободный стиль.

10:30 — мужчины, гонка преследования, 15 км, свободный стиль.