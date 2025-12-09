Кубок мира по лыжным гонкам — 2025/2026: расписание третьего этапа в Давосе

В пятницу, 12 декабря, в Давосе (Швейцария) начнётся третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего этапа Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап, Давос. Расписание (время московское)

12 декабря, пятница

17:00 — женщины, командный спринт, свободный стиль, квалификация.

17:30 — мужчины, командный спринт, свободный стиль, квалификация.

19:05 — женщины, командный спринт, свободный стиль, финал.

19:35 — мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал.

13 декабря, суббота

15:45 – женщины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, квалификация

16:25 – мужчины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, квалификация

19:35 – женщины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, финал

19:45 – мужчины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, финал

14 декабря, воскресенье