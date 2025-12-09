Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Кубок мира по лыжным гонкам — 2025/2026: расписание третьего этапа в Давосе

Кубок мира по лыжным гонкам — 2025/2026: расписание третьего этапа в Давосе
Комментарии

В пятницу, 12 декабря, в Давосе (Швейцария) начнётся третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего этапа Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап, Давос. Расписание (время московское)

12 декабря, пятница

  • 17:00 — женщины, командный спринт, свободный стиль, квалификация.
  • 17:30 — мужчины, командный спринт, свободный стиль, квалификация.
  • 19:05 — женщины, командный спринт, свободный стиль, финал.
  • 19:35 — мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал.

13 декабря, суббота

  • 15:45 – женщины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, квалификация
  • 16:25 – мужчины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, квалификация
  • 19:35 – женщины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, финал
  • 19:45 – мужчины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, финал

14 декабря, воскресенье

  • 11:50 — мужчины, 10 км, свободный стиль
  • 15:45 — женщины, 10 км, свободный стиль
Материалы по теме
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Главная надежда российских лыж. Савелий Коростелёв нацелен на Олимпиаду-2026
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android