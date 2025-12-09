Кубок мира по лыжным гонкам — 2025/2026: расписание третьего этапа в Давосе
В пятницу, 12 декабря, в Давосе (Швейцария) начнётся третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего этапа Кубка мира.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026. Третий этап, Давос. Расписание (время московское)
12 декабря, пятница
- 17:00 — женщины, командный спринт, свободный стиль, квалификация.
- 17:30 — мужчины, командный спринт, свободный стиль, квалификация.
- 19:05 — женщины, командный спринт, свободный стиль, финал.
- 19:35 — мужчины, командный спринт, свободный стиль, финал.
13 декабря, суббота
- 15:45 – женщины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, квалификация
- 16:25 – мужчины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, квалификация
- 19:35 – женщины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, финал
- 19:45 – мужчины, спринт, 1,5 км, свободный стиль, финал
14 декабря, воскресенье
- 11:50 — мужчины, 10 км, свободный стиль
- 15:45 — женщины, 10 км, свободный стиль
