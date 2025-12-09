Скидки
Российский горнолыжник получил дисквалификацию за отказ сдать допинг-пробу

Российский горнолыжник, победитель и призёр чемпионатов России Никита Казазаев получил трёхлетнюю дисквалификацию за отказ сдать допинг-пробу. Об этом сообщает ТАСС.

Дисквалификация спортсмена отсчитывается с 12 ноября 2025 года и завершится в 2028-м.

Казазаеву 24 года, в январе 2021 года он стал победителем проходивших в Австрии соревнований под эгидой FIS в гигантском слаломе, в 2019-м в этой же дисциплине он стал вторым на Европейском юношеском олимпийском фестивале, который проходил в Боснии и Герцеговине.

Последний раз он принимал участие в соревнованиях в марте 2024 года, когда занял восьмое место в супергиганте на чемпионате России в Елизове.

