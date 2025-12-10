Скидки
В FIS рассказали о процессе получения нейтрального статуса российскими спортсменами

В FIS рассказали о процессе получения нейтрального статуса российскими спортсменами
Спортивный директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сандра Шпиц рассказала, на что обращает внимание комиссия по допуску россиян и белорусов в процессе одобрения нейтрального статуса.

— Как указано в «Критериях допуска», спортсмены должны быть нейтральными и не иметь добровольных связей с военными структурами. Они должны быть независимыми и не поддерживать военный конфликт.

— Какие именно связи с военными вы проверяете?
— Мы должны подчеркнуть, что речь идёт исключительно о добровольных связях с военными — то есть о сознательном участии и получении за это денежного вознаграждения, то есть о контракте. Это принципиально важно. Во многих странах существует обязательная военная служба, которую невозможно избежать. Такая служба не учитывается в нашей оценке. Кроме того, мы не учитываем наличие контракта до начала боевых действий зимой 2022-го.

— Как вы всё это проверяете?
— Спортсмены посылают нам письма по электронной почте, и мы информируем их о предстоящих процедурах. Они заполняют анкету с обязательной информацией и платят за проверку. Этой проверкой занимается сторонняя организация: она смотрит, например, что было опубликовано в соцсетях, есть ли там выражение отношения к боевым действиям, – приводит слова Шпиц SVT.

