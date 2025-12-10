Скидки
В FIS рассказали, когда будет принято решение о выдаче нейтральных статусов россиянам

В FIS рассказали, когда будет принято решение о выдаче нейтральных статусов россиянам
Комментарии

Спортивный директор Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сандра Шпиц рассказала, что решение о выдаче нейтральных статусов будет принято через несколько дней.

«Мы надеемся, что сможем сделать это в течение пары дней. Я не могу этого обещать, но может получиться. Думаю, это будет несколько человек», — приводит слова Шпиц SVT.

Если российские лыжники получат нейтральный статус на этой неделе, то они могут выступить на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Там пройдут соревнования с 12 по 14 декабря.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что Савелий Коростелёв отправился в Швейцарию, где будет ожидать получение нейтрального статуса.

Комментарии
