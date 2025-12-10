Скидки
Главная Лыжи Новости

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус для участия на Кубке мира

Савелий Коростелёв и Дарья Непряева получили нейтральный статус для участия на Кубке мира


Российские лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева официально получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом сообщается на сайте FIS.

22-летний Коростелёв и 23-летняя Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские лыжники примут участие на Кубке мира впервые с 2022 года. Савелий Коростелёв и Дарья Непряева теперь имеют шансы отобраться на Олимпийские игры — 2026, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

