«Дебют на выходных». Савелий Коростелёв отреагировал на получение нейтрального статуса

Комментарии

Действующий обладатель Кубка России лыжник Савелий Коростелёв отреагировал на получение нейтрального статуса для участия на международных соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Спортсмен поделился фото с чемпионкой мира среди юниоров 2022 года Дарьей Непряевой, которая также получила нейтральный статус.

Фото: Из личного архива Савелия Коростелёва

«Дебют на выходных», — написал Коростелёв в социальных сетях.

Коростелёв и Непряева смогут выступить уже на ближайшем этапе Кубка мира — 2025/2026. Он состоится в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Российские лыжники примут участие на Кубке мира впервые с 2022 года.

